Altınoluk’taki orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valisinden açıklama - Son Dakika
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Altınoluk’taki orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valisinden açıklama

Altınoluk’taki orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valisinden açıklama
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ndeki orman yangını ile ilgili Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında alevlerle burun buruna kalma tehlikesi yaşayan 210 evin tahliye edildiğini, boşaltılan ikametlerde jandarma ekiplerinin tedbir aldığını belirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki orman yangını ile ilgili Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında alevlerle burun buruna kalma tehlikesi yaşayan 210 evin tahliye edildiğini, boşaltılan ikametlerde jandarma ekiplerinin tedbir aldığını belirtti.

Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi. Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da başlayan yangınlar ekiplerin zamanında müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Altınoluk Mahallesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında tehdit altında görülen 210 evin ekipler tarafından tahliye edildiğini, tahliyesi tamamlanan evlerde jandarma ekiplerinin tedbir aldığını söyledi. Altınoluk'taki yangına havadan 6 uçak 5 helikopter karadan 500'ün üzerinde personel ile aralıksız müdahale edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında da 3 bin balya saman ile 2 ev ve 1 ahırın yandığını söyledi.

Bu yangınla ilgili olarak da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Altınoluk’taki orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valisinden açıklama - Son Dakika

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