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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Yılbaşı Öncesi Tekel Bayi ve Bakkalları Denetledi - Son Dakika
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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Yılbaşı Öncesi Tekel Bayi ve Bakkalları Denetledi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi ilçedeki tekel bayi ve bakkalları denetledi. Denetimlerde alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı, iş yerleri kaçak içki konusunda uyarıldı. İş yeri açma ruhsatları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de incelendi. Altınova Belediye Başkanı, halk sağlığının önemini vurgulayarak denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Yılbaşı Öncesi Tekel Bayi ve Bakkalları Denetledi
29.12.2023 - 09:23,
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Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi ilçedeki tekel bayi ve bakkalları denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, tekel bayilerine yaptığı denetimlerde; Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerini kaçak içki konusunda uyardılar.

Altınova Belediyesi Zabıta ekiplerince TEKEL bayilerine yapılan denetimlerde özellikle yasal izin belgesi ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, içkili mamullerin sahte olup olmadıkları ve son tüketim tarihlerine uygunluğuna bakıldı. İşyeri sahiplerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları incelenirken, ürünlerin üretim tarihi ile son kullanma tarihlerinin denetimlerini yapıldı.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, "Altınova Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı, doğru ve kaliteli bir hizmet almalarıdır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alışveriş yapmaları için denetimlerimiz devam edecek" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Yalova, Zabıta, Güvenlik, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Yılbaşı Öncesi Tekel Bayi ve Bakkalları Denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Yılbaşı Öncesi Tekel Bayi ve Bakkalları Denetledi - Son Dakika
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