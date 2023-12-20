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Altınyayla'da 13 Hayvan Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Altınyayla'da 13 Hayvan Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde 13 hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Altınyayla\'da 13 Hayvan Çalan Şüpheliler Tutuklandı
20.12.2023 - 02:53,
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde 13 hayvan çaldığı tespit edilen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde 18 Aralık günü 2'si küçükbaş 11'i büyükbaş olmak üzere 13 hayvanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucundan hayvanları çalanların R.Ö. ve S.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

19 Aralık günü jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Altınyayla'da 13 Hayvan Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınyayla'da 13 Hayvan Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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