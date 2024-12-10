Alzheimer Hastası Adam 6 Gündür Kayıp - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Adam 6 Gündür Kayıp

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Bolu'da 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 6 gündür kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

10.12.2024 14:25
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Alzheimer hastası 76 yaşındaki adam 6 gündür aranıyor

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan, arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yakınları tarafından haber alınamadı. Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 30 personel, 10 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, köy ve çevresinde 6 gündür arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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