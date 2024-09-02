Alzheimer Hastası Koca Karısını Keserle Öldürdü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Alzheimer hastası olduğu iddia edilen bir koca, karısını keserle öldürdü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 77 yaşındaki O.Y, eline aldığı keserle 75 yaşındaki eşi N.Y.'nin kafasına vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

O.Y. isimli koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN