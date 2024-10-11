Amasra açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

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Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem merkez üssü Amasra başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Ancak deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'ın açıklamasına göre Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesine 119 kilometre uzağında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakarya Gaz Sahası yakınlarında meydana gelen deprem Amasra ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Saat 10: 15 sıralarında meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken bir vatandaş, "Çay dağıtırken depremi hissettim. Çok hafifti" diye konuştu. - BARTIN