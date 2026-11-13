Amasra\'da 55 madenci eylemi sürdürürken 10 işçi sağlık sorunuyla yer üstüne çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki özel maden ocağında iş bırakma eylemi başlatarak, kendilerini ocağa kapatan 65 işçiden 10'u sağlık problemleri nedeniyle yer üstüne çıkarıldı. Eylemin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maden ocağında inceleme başlatıldı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde Hattat Enerji'ye ait maden ocağında görev yapan 65 madencinin, dün akşam saat 16.00 sıralarında kendilerini ocağa kapatarak başlattığı iş bırakma eylemi 21 saattir devam ediyor. Yaklaşık 580 kodunda bulunan madencilerden 10'u, sağlık problemleri nedeniyle yer üstüne çıkartılırken, içerideki 55 madenci eylemleri sürdürüyor. Aynı ocakta görev yapan yaklaşık 100 madenci ise ocak önünde bekleyerek, yer altındaki arkadaşlarına destek veriyor.

Maaş ve ikramiye alacaklarının ödenmesini isteyen madenciler, sendika temsilcileri ve firma yetkilileri arasındaki görüşmeler sürerken, görüşmelerde ise madencilerin firma yetkililerinden en az 1 maaş ve 1 ikramiye verilmesini istediği öğrenildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eylemin ardından maden tesisinde inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tam yetkiyle gönderilen Bakanlık Baş müfettişinin müzakerelerde de yer aldığı öğrenildi.

MADEN OCAĞINDAKİ İŞÇİLERİN DE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Maden ocağı çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik tedbiri alınırken, kendisini maden ocağına kapatan 55 mesai arkadaşına destek vermek amacıyla ocak önünde toplanan yaklaşık 100 işçinin de sessiz bekleyişi sürüyor. Maden ocağına giden ve tesisin girişindeki yolu kapatmak isteyen madenciler, jandarma ekipleri tarafından ikaz edildi.

Jandarmaların bu girişimin yasa dışı olacağı söylenmesi üzerine ise yolu kapatma düşüncesinden vazgeçen madenciler, sessizce dağılarak maden tesisinin girişinden uzaklaştı.