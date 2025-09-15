Amasra'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Amasra'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı

Amasra\'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı
15.09.2025 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra'da gençler ve kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltında.

Bartın'ın Amasra ilçesinde gençler ve kafe çalışanları arasında başlayan kavga, kanlı bitti. Kavgada yaralanan toplam 7 kişi, Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.

Amasra'da bir kafenin önünde gençler ve kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Bahçede başlayan kavga yolda devam etti. Tekme, tokat ve bıçak kullanılan olayda, 7 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan kafe sahibi S.B. ile ismi öğrenilemeyen kafe çalışanı ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan 2 kişiyi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Kavgada, tekme ve yumrukla darp edilerek bıçaklı saldırıda bulunan B.A.,B.D., A.D., B.T. Amasra Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmelerinin ardından gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Amasra, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 07:38:37. #7.12#
SON DAKİKA: Amasra'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.