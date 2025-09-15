Amasra\'da Kafe Önünde Kavga: 7 Yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde gençler ve kafe çalışanları arasında başlayan kavga, kanlı bitti. Kavgada yaralanan toplam 7 kişi, Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.

Amasra'da bir kafenin önünde gençler ve kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Bahçede başlayan kavga yolda devam etti. Tekme, tokat ve bıçak kullanılan olayda, 7 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan kafe sahibi S.B. ile ismi öğrenilemeyen kafe çalışanı ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan 2 kişiyi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Kavgada, tekme ve yumrukla darp edilerek bıçaklı saldırıda bulunan B.A.,B.D., A.D., B.T. Amasra Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmelerinin ardından gözaltına alındı. - BARTIN