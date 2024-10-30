Amasra'da Yoğun Turist Akını: 4 Günde 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasra'da Yoğun Turist Akını: 4 Günde 150 Bin Ziyaretçi

Geniş Video İzle

Bartın'ın Amasra ilçesi, 26-29 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 150 bin turisti ağırlayarak yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Nüfusunun 22 katı kadar ziyaretçi çeken ilçe, yaz sezonunu aratmayan bir kalabalık deneyimledi.

30.10.2024 14:15  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu

Amasra 4 günde yaklaşık 150 bin turist

BARTIN - Bartın'ın 6 bin 600 nüfusu bulunan Amasra ilçesi, 26- 29 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 150 bin turisti ağırladı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşmi Cihan8 dünyanın göz bebeği) olarak nitelediği Bartın'ın Amasra ilçesinde yaz sezonunu aratmayan ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Doğası, kültürü, denizi ve balığı ile son dönemlerde Türkiye'nin turizmde yükselen değerleri arasında yer alan Amasra, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında bulunuyor. Hafta sonu tatilinin yanı sıra 1.5 günlük 29 Ekim Cumhuriyet bayramı tatili ve güzel havaların da eklenmesi ile Amasra günü birlikçi tatilcilerin uğrak noktası haline dönüştü.

Nüfusunun

nüfusunun 22 katı ziyaretçi ağırladı

Yaklaşık 6 bin 600 kişi nüfusu bulunan Amasra 26-29 ekim tarihlerinde toplamda 150 bin kişiyi ağırladı. Otel, pansiyon gibi konaklama yerleri yüzde 10 doluluğa ulaştığı ilçeyi günlük ortalama 37, bin 500 kişi ziyaret etti. 4 günde 25 binin üzerinde araç girişinin yaptığı ilçe, nüfusunun 22 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 4 günlük tatil boyunca yoğun kalabalığın yaşandığı ilçe, bir günde ise nüfusunun 5.5 katı kadar misafiri ağırladı.

İlçedeki yoğunluk nedeniyle otoparklar da tamamen doldu.

Yaşanan yoğunluğu sorunsuz bir şekilde atlatıldığını ifade eden Amasra Belediye Başkan Recai Çakır, "Bir çok ziyaretçimizin gelmesi nedeniyle Amasra'da yoğun kalabalık oluştu. Yaz sezonunu aratmayan günler geçirdik. Konaklama işletmelerimizde doluluk, yüzde 100 oranında oldu. Havaların da sıcak ve güneşli olması nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını oldu" diye konuştu.

İlçedeki Kemere Köprüsü, Amasra Müzesi, Büyük Liman, Küçük liman, Fatih Sultan Mehmet Cami gibi doğal ve tarihi güzellikleri gören yerli turistler, ilçedeki tarihi Çekiciler çarşısından da alış veriş yaptı.

Amasra\'da Yoğun Turist Akını: 4 Günde 150 Bin Ziyaretçi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, 3-sayfa, Ekonomi, 29 Ekim, Kültür, Bartın, turist, Amasra, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Yoğun Turist Akını: 4 Günde 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
22:47 Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 15:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Amasra'da Yoğun Turist Akını: 4 Günde 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.