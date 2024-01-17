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Amasra ilçesinde trafik denetimleri artıyor - Son Dakika
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Amasra ilçesinde trafik denetimleri artıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde trafik denetimleri kış mevsimiyle birlikte arttırılıyor. Polis ekipleri ilçe çıkışında araçları durdurarak ehliyet ve plaka kontrolü yapıyor. Eksikleri bulunan sürücülere ceza kesilirken, diğer sürücüler ise trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtiliyor.

Amasra ilçesinde trafik denetimleri artıyor
17.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:30
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Amasra ilçesinde trafik denetimleri artıyor

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde trafik denetimleri arttırılıyor. İlçe çıkışında araçları durduran polisler, araç plakalı ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol ediyor

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da trafik denetimleri arttı. Ekipler Amasra ilçe çıkışında yolda uyarıcı levha ve tabelalar koyan trafik ekipleri, durdurdukları araçların ehliyet ve plaka sorgulamasını yapıyor. Sürücü ve aracın eksikleri olup olmadığını kontrol eden ekipler eksikleri bulunan sürücülere ceza keserken, yol güvenliğine ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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