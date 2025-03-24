Amasra Maden Faciasında Karar Duruşması Başladı

Amasra maden faciasında karar duruşmasına başlandı

BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan ve 43 işçinin hayatını kaybettiği faciada 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına başlandı.

Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 12'nci duruşması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Bartın Adliyesi'nin koridorunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirilen duruşmanın davanın bugün karara bağlaması bekleniyor.

Polis ekipleri adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, duruşmaya hayatını kaybeden madencilerin yakınları ve avukatlarının yanı sıra, çok sayıda sivil toplum örgütü, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da katıldı.

Facianın ardından Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural tutuklanmıştı.

Toplamda 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada bugün karar verilmesi bekleniyor.