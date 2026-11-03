Amasya\'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs akaryakıt istasyonunda yakalandı

Amasya'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs akaryakıt istasyonunda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da polisin operasyonunda bir akaryakıt istasyonunda yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı dosyadan verilen toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandı.
Amasya'da toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan 2 ayrı dosyadan verilen toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Y adlı şahsın akaryakıt istasyonunda bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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