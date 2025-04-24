Amasya\'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Amasya Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremle ilgili olarak Amasya Valilği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Amasya merkez olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AMASYA