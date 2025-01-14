Amasya'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'da durdurulan otomobilden 5 Afgan kaçak göçmen çıktı, 2'si bagajda 800 km yol katetti.

14.01.2025 10:45
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Amasya'da durdurulan otomobilden 5 kaçak göçmen çıktı: 2 göçmen bagajda 800 kilometre seyahat etti

AMASYA - Amasya'da polisin durdurduğu bir otomobilin içinde 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Otomobilin bagajında çıkan göçmenlerden 2'si 800 kilometreden fazla seyahat etti. Sürücü ve otomobildeki 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil, polis tarafından Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu. Otomobilin arka koltuğunda 3, polislerin açtığı bagajında ise 2 kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü Cengiz E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı Kerem O., ile Iğdır nüfusuna kayıtlı Deniz C., gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Afganistan uyruklu Kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Amasya\'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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