Amasya\'da Bayramda Trafik Tedbirleri

Amasya'da Ramazan Bayramı tatili sürecinde yolarda trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip 48 personel ile trafik tedbirleri planlandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi ve trafik güvenliği konusunda denetim ve kontrol ekipleri oluşturulduğu bildirildi.

İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yoğun trafiğin beklendiği Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova ve Mecitözü-Turhal devlet karayolu güzergahları üzerinde trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip 48 personel ile trafik tedbirleri planlandı.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın ilgili yöneticilerle düzenlediği toplantıda Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri de masaya yatırıldı. - AMASYA