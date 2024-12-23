Amasya'da Dilencilere Operasyon: 20 Kişi İldışına Çıkarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Dilencilere Operasyon: 20 Kişi İldışına Çıkarıldı

Amasya\'da Dilencilere Operasyon: 20 Kişi İldışına Çıkarıldı

Amasya'da zabıta ekipleri, bir ay içinde dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına çıkardı. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, haksız kazanç sağlamaya çalışanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

23.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Amasya'da zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir ay içinde yakalanan 20 dilenci, yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelerek vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hacılar Meydanı ile Akbilek Mahallesi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlardan para dilenen 20 kişi yakalanarak yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtilen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmeyelim. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmesini önemle rica ediyorum. Halkımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğimizi buradan söylemek istiyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Dilencilere Operasyon: 20 Kişi İldışına Çıkarıldı - Son Dakika

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