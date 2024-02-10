Amasya'da bir dolandırıcı sazan sarmalı tuzağına düşürdüğü vatandaşın traktörünü komşusuna sattırdı. Hesabına para gelmemesi sonrası telefondaki kişinin çelişkili sözleriyle dolandırıldıklarının farkına varan vatandaş, polise başvurdu. Traktör ve para kurtarıldı, dolandırıcı da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ferhat Gedik, traktörünü internette satışa çıkardı. Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan bir şahıs traktöre talip oldu. Sonrasında da Gedik'in komşusuyla iletişime geçerek traktörü komşuya satmaya çalıştı. Birbirlerine güven duyan Gedik ve komşusu alım-satım işlemini yaptı. Para dolandırıcının hesabın aktarıldı. Kendi hesabına para gelmemesi üzerine tekrar aradığı telefondaki kişinin çelişkili sözleriyle dolandırıldıklarının farkına varan Ferhat Gedik, polise başvurdu. Zamanla yarışan Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dolandırıcıya gönderilen 270 bin TL'nin önce bloke olmasını sonra da komşusunun hesabına geri aktarılmasını sağlattı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek dolandırıcının sarmalından kurtulmalarını sağlayan görevlilere teşekkür eden evli ve 3 çocuk babası Gedik, "Hiç şüphelenmedik. Komşumla birbirimizi iyi tanırız. Dolandırıcı beni en yakın komşumun aracılığıyla vurmaya çalışmış. Benimle traktörü 340 bin liraya pazarlık yapıyor. Öbür tarafa da 270 bin liraya satıyor. Şükürler olsun parayı kurtardık" dedi.
Sazan sarmalıyla dolandırılmaktan son anda kurtulan 36 yaşındaki Gedik, uyarılarını dikkatle dinleyen polislere sarılıp teşekkür ederek ilçesine döndü.
Dolandırıcılık şüphelisi sahte uzman çavuş H.K.K Balıkesir Bandırma'da polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. - AMASYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Dolandırıcı Sarmalı: Traktör Komşuya Satıldı - Son Dakika
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