Amasya'da polis tarafından durdurulan bakır yüklü tırda Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan yurda giriş yapıp İstanbul'a doğru gitmekte olan 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 64 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Polis ekipleri göçmenler hakkında işlem başlatırken tır sürücüsü K.Y. (58) gözaltına alındı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da durdurulan tırda 64 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda kontrolden çıkan araç, sağ şeritteki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza esnasında motordan uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ufak sıyrıklarla kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da geçtiğimiz gün çocuk parkını ateşe veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?