Amasya'da emekli polisin cansız bedeni nehirde bulundu - Son Dakika
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Amasya'da emekli polisin cansız bedeni nehirde bulundu

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Amasya'da evine veda notu bırakan emekli polis İ.A'nın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

27.02.2025 14:47  Güncelleme: 15:28
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Amasya'da evine veda notu bırakan emekli polisin cansız bedeni Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Edinilen bilgiye göre, 55 Evler Mahallesi Ataşehir Sitesi civarında Yeşilırmak Nehri'nin ortasında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Suya giren ekipler hareketsiz haldeki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 20 yıl önce polis emeklisi olan evli ve 2 çocuk babası İ.A'ya(68) ait olduğu belirlendi.

Amasya'da emekli polisin cansız bedeni nehirde bulundu

"ANNEM NOTU OKUYUNCA BABAMIN PEŞİNDEN GİTMEMİ İSTEDİ"

Babasının cesedini gözyaşları içinde teşhis eden oğlu E.A'nın "Annem notu okuyunca babamın peşinden gitmemi istedi" sözleri yürekleri burktu. "Ben gidiyorum" diye not bıraktığı öğrenilen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya\'da emekli polisin cansız bedeni nehirde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da emekli polisin cansız bedeni nehirde bulundu - Son Dakika

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