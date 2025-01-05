Amasya'da İki Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Amasya'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde üst katı ahşap olan iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait iki katlı, üst katı ahşap olan bir evde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu yangın söndürüldü.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, köye giderek yangının meydana geldiği evde incelemelerde bulundu. Kartal ve Özalp kış günü evsiz kalan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yangından dolayı meydana gelen zararın giderilmesi için gereken desteğin sağlanacağını belirtti.