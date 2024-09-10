Amasya\'da Asayiş Toplantısı Yapıldı

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Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ile genel asayiş olayları değerlendirildi.

Toplantıya, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, ilçe kaymakamları ve diğer yöneticiler ile yetkililer katıldı. - AMASYA