Amasya'da Kaçak Göçmen Yakalanan Tırın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak Göçmen Yakalanan Tırın Sürücüsü Tutuklandı

Amasya\'da Kaçak Göçmen Yakalanan Tırın Sürücüsü Tutuklandı

Amasya'da, dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalanan tırın İran uyruklu sürücüsü Parvız Hamadırad tutuklandı. Ağrı'dan Kocaeli Gebze yönüne gitmekte olan tır, Amasya girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmında 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Göçmenler Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sürücü adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

16.07.2024 12:14
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Amasya'da, dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalanan tırın İran uyruklu sürücüsü Parvız Hamadırad tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan Kocaeli Gebze yönüne gitmekte olan 25 ton alüminyum ham maddesi yüklü İran plakalı tır dün Amasya girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü Parvız Hamadırad (40) adliyeye sevk edildi. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kaçak Göçmen Yakalanan Tırın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Kaçak Göçmen Yakalanan Tırın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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