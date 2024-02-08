Amasya'da kaçak göçmenlerin saklandığı çöp yüklü tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da kaçak göçmenlerin saklandığı çöp yüklü tırın sürücüsü tutuklandı

Amasya\'da kaçak göçmenlerin saklandığı çöp yüklü tırın sürücüsü tutuklandı

Amasya'da Van'dan Ankara'ya gitmekte olan ambalaj atığı yüklü bir tır, uygulama noktasında durduruldu. Tırın üstündeki brandayı açan polisler, çöplerin arasına saklanmış halde 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmenle karşılaştı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, tır sürücüsü tutuklandı.

08.02.2024 21:06
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Amasya'da içinden 3 kaçak göçmenin çıktığı çöp yüklü tırın sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya doğru gitmekte olan ambalaj atığı yüklü tır, Amasya girişi Taşova kavşağında uygulama noktasında durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda arama yapıldı. Etrafa ağır koku yayan tırın üstündeki brandayı açan polisler çöplerin arasına saklanmış halde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmenle karşılaştı. Göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

Tır sürücüsü Fatin Albayrak (32) gözaltına alındı. Kendisine soru soran gazetecilere kaçak göçmenlerin tırda olduğunu bilmediğini söyleyen Albayrak, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da kaçak göçmenlerin saklandığı çöp yüklü tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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