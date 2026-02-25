Amasya'da Kaya Düşmesi Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
Amasya'da Kaya Düşmesi Facianın Eşiğinden Döndü

Amasya\'da Kaya Düşmesi Facianın Eşiğinden Döndü
25.02.2026 20:50
Amasya'da dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, araç olmaması büyük bir kazayı önledi.

Amasya'da dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, gün boyu aralıklarla sürüp akşam saatlerine doğru artan yağışında etkisiyle Amasya- Taşova karayolu 5. kilometresi civarında dağdan kopan dev kaya parçaları yola yuvarlandı. O sırada yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan kayalar iş makineleri tarafından kenara sürüklendi. Bölgede önlem alındı. Olayda herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Amasya Valiliği, inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yolun açılmasını bekleyen Ali İşsever adlı vatandaş, "Dört beş tane kaya parçası yolu kapatmış. Vatandaşları Allah korumuş. Bir facia da olabilirdi" diye konuştu.

Yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

21:54
