Amasya'da Kaza: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Kaza: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Kaza: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya'da otomobilin şarampole uçması sonucu 27 yaşındaki kadın öldü, eşi ve bebeği yaralandı.

22.10.2024 20:11
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Amasya'da otomobilin şarampole uçtuğu kazada 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. (30) yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B. (27), sürücü İsmail B. ile 7 aylık olan oğulları Mirza B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kaza: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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