Amasya'da Kaza: Hastane Randevusuna Giderken Direksiyonu Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Kaza: Hastane Randevusuna Giderken Direksiyonu Kaybetti

01.07.2026 20:13
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Amasya'da sürücü hastane randevusuna giderken kontrolü kaybetti, park halindeki araçlara çarptı.

Amasya'da hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kameralara yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hüseyin Nihal Adsız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan A.B. yönetimindeki 48 JL 648 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Kaza: Hastane Randevusuna Giderken Direksiyonu Kaybetti - Son Dakika

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