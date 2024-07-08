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Amasya'da kaza: Mercedes yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

-Kazada sıkışan yaralı böyle kurtarıldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova İlçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 20.30 sıralarında Tokat- Niksar ilçesinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Teyfik Duyum iradesindeki Mercedes marka 60 NM 900 plakalı araç ile Fiat marka 05 LC 844 plakalı Remzi Kaan Kaya idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. İstiklal Caddesi D100 karayolunda meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Remzi Kaan K. (21), Ceren T. ve Ayçin Hanife Ç. yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.