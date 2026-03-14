Amasya\'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 11 Yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Merzifon-Samsun karayolu Kayadüzü köyü civarında meydana geldi. Ankara'dan Ordu yönüne giden Engin F.'nin sürücüsü olduğu Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, Bursa'dan yola çıkıp Trabzon'a doğru giden Murat Ç'nin kullandığı 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 44 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Murat Ç., "Fren sesi bile duymadım. Yolumda giderken sağ sinyali verdim. Benzinliğe girecektim. Arkadan gelip vurdu" diye konuştu. - AMASYA