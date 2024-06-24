Amasya\'da Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

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Amasya'da bir soğuk hava deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. Deponun yanındaki plastik kasaların yanmasıyla yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İl merkezine bağlı Kızseki köyü civarında meydana gelen yangına Amasya Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevlerin depoya ve etraftaki ormana sıçramaması için ekipler seferber oldu.

"Orman yangını olduğunu sandık"

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Araçla Tokat'tan İstanbul'a giderken kilometrelerce öteden dumanları gördüklerini belirten Fuat Arslan, "Orman yangını olduğunu sandık. Yaklaştığımızda kasaların tutuştuğunu gördük" dedi. - AMASYA