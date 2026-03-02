Amasya\'da Şüpheli Ölüm

Amasya'da annesinin telefon aramalarına cevap vermeyince durumundan endişelendiği evladı, evinde polis ve komşuları tarafından ölü bulundu. İstanbul'daki anneye acı haber verilemedi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Fethiye Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan Ahmet Tercan'ın (41) İstanbul'da yaşayan annesi Nurhayat Karaböcek, oğlunun telefonlarına yanıt vermemesi üzerine komşularını arayıp yardım istedi. Eve gelen komşular, seslenmelerine rağmen yanıt gelmeyince şüphelenip polis çağırdı. Mahalleye gelen ekipler çilingir yardımıyla açtıkları evde Tercan'ın yatağının üstünde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Fethiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Arduç, "İstanbul'da yaşayan annesi ulaşamayınca komşularını arayıp eve bakmalarını istemiş. Eve giren ekipleri ölü halde bulmuş. Kimseye zararı olmayan biriydi" diye konuştu.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tercan'ın ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA