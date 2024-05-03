Amasya'da 3 tır kupası taşıyan tır devrildi, sürücü yaralı - Son Dakika
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Amasya'da 3 tır kupası taşıyan tır devrildi, sürücü yaralı

Amasya\'da 3 tır kupası taşıyan tır devrildi, sürücü yaralı

Amasya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tır kupalarında büyük hasar meydana geldi. Sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 08:53
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Amasya'da 3 tır kupası taşıyan tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazadan yaralı halde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Engin Şakci (24) yönetimindeki BV-DH-88 plakalı tır, Amasya – Çorum sınırı Kaleboğazı mevkiinde seyir halindeyken geç saatlerde havanın yağışlı ve zemininin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi.

Tırda ve dorsesinde taşıdığı tır kupalarında büyük hasar oluştu. Kazanın ardından bölgeye acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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