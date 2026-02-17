Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

17.02.2026 17:25
Amasya'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, sinyalizasyon direği devrildi.

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Savrulan otomobil sinyalizasyon direğini de yere serdi.

Edinilen bilgiye göre, Zeynep B. idaresindeki 55 AKG 049 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Halil D.'nin direksiyonunda bulunduğu 05 ACU 064 plakalı hafif ticari araca çarparak savruldu. Otomobil, kavşaktaki sinyalizasyon direğini de yere serdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

