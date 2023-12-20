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Amasya'da 22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da 22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Amasya\'da 22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
20.12.2023 - 10:39,
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Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'yi (20) fiziki takip sonucu Merzifon'da yakaladı.

Adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da 22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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