Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın: Büyük maddi hasar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın: Büyük maddi hasar

Amasya\'nın Taşova ilçesinde yangın: Büyük maddi hasar

Taşova ilçesinde üst katı ahşap olan iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangından etkilenen aileye destek sözü verdiler.

05.01.2025 00:26  Güncelleme: 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde üst katı ahşap olan iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait iki katlı, üst katı ahşap olan bir evde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu yangın söndürüldü.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, köye giderek yangının meydana geldiği evde incelemelerde bulundu. Kartal ve Özalp kış günü evsiz kalan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yangından dolayı meydana gelen zararın giderilmesi için gereken desteğin sağlanacağını belirtti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Taşova, amasya, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın: Büyük maddi hasar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 01:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın: Büyük maddi hasar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.