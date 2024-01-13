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Amasyalı şehit baba ocağında - Son Dakika
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Amasyalı şehit baba ocağında

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi. Naaş, Amasya Merzifon Havaalanında karşılandıktan sonra yüzlerce aracın korteji eşliğinde Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin ailesi ve yakınları büyük bir acı içinde karşıladı ve Vali Yılmaz Doruk da ailenin yanında yer aldı.

Amasyalı şehit baba ocağında
13.01.2024 - 01:03,
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Amasyalı şehit baba ocağında

AMASYA - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanında karşılanan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı baba ocağı Taşova ilçesine yüzlerce aracın korteji eşliğinde getirilerek Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi Taşova Devlet Hastanesi'nde gözyaşları içinde karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Şehidin, Çakırsu'daki köy evine ise Türk bayrağı asıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA
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Amasya, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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