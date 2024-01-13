Amasyalı şehit baba ocağında

AMASYA - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanında karşılanan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı baba ocağı Taşova ilçesine yüzlerce aracın korteji eşliğinde getirilerek Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi Taşova Devlet Hastanesi'nde gözyaşları içinde karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Şehidin, Çakırsu'daki köy evine ise Türk bayrağı asıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da şehidin ailesini yalnız bırakmadı.