Amatör Futbol Maçında Kavga: Yeşil Saha Ring Oldu

3.Sayfa

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Suriye\'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı

Amatör ligde çıkan kavga yeşil sahaları boks ringine çevirdi

2 futbolcu gard aldı, boks maçına çıktı

Önce oyuncular sonra taraftarlar kavgaya tutuştu

BURSA - Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Yeşil saha bir anda boks ringine döndü.

Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşunun başlamasıyla maça başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. Taraftarında kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.