Amatör ligde çıkan kavga yeşil sahaları boks ringine çevirdi
2 futbolcu gard aldı, boks maçına çıktı
Önce oyuncular sonra taraftarlar kavgaya tutuştu
BURSA - Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Yeşil saha bir anda boks ringine döndü.
Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşunun başlamasıyla maça başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. Taraftarında kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Amatör Futbol Maçında Kavga: Yeşil Saha Ring Oldu - Son Dakika
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