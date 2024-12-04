Amatör Lig Maçında Kavga: Savaş Alanına Dönen Karşılaşma - Son Dakika
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Amatör Lig Maçında Kavga: Savaş Alanına Dönen Karşılaşma

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Afyonkarahisar'da amatör lig mücadelesinde takımlar arasında yaşanan kavga, maçın ortasında büyük bir kaosa yol açtı. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

04.12.2024 21:18  Güncelleme: 21:23
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Amatör lig karşılaşmasında ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oynanan amatör lig karşılaşmasında yavaş hareket edilerek zaman geçirildiğini iddia eden takım oyuncuları, karşı takımın futbolcularıyla birbirine girdi. İki takım, tekme ve yumruklu kavgasında adeta meydan savaşı yaşandı.

1 Aralık'ta Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor karşı karşıya geldi. Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını kızan Dinar Belediyespor hakeme ve futbolculara tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma kavgaya dönüşürken, futbolcular bir anda tekne ve yumruklarla birbirlerine girdiler.

Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı, skandal görüntülerin yaşanması üzerine tatil edildi.

Öte yandan olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amatör Lig Maçında Kavga: Savaş Alanına Dönen Karşılaşma - Son Dakika

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