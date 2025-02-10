Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı

Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı

Kocaeli'de amatör ligde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen öfkeli futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı.

10.02.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de amatör ligde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen öfkeli futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Hafif yara alan hakem hastaneye kaldırılırken öfkeli sporcu polis merkezine götürüldü

Kocaeli'de spor sahalarında görülmesi istenmeyen bir olay yaşandı. Hakemin kendisini oyundan atmasına öfkelenen genç futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 takımın yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, yardımcı hakemler; Hakan Baş ve Muhammet Emin Açıkel görev aldı. Karşılaşma içinde Çayırova Gümüşspor oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç ev sahibi takımın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Oyundan atıldı fakat müsabakayı tellerin ardından takip etti

Maçın ardından sporcular, yöneticiler ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Bu esnada sahadan atılan ancak tellerin ardından maçı takip eden tepkili futbolcu Ç., soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi ve bir anda hakemin üzerine atladı. Elindeki bıçağı birkaç kez sallayan ve hakemi sırtından yaralayan öfkeli futbolcuyu rakip takımın sporcu velileri engelledi. Olay esnasında gürültüyle durumu fark eden diğer oyuncular ve yöneticiler de duruma müdahale etti. Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.

Hakemler derneği açıklama yaptı

Yaşanan kesici aletle yaralama olayının ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocaeli'de 09.02.2025 Pazar günü oynanan Çerkesli Spor- Çayırova Gümüş Spor müsabakası sonunda Çayırova Gümüş Spor'un ihraç edilen oyuncusunun vahşi bir hisle hakemlerimize yönelik bıçaklı saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralanan hakemimizin sağlık durumu iyi olup hastanede tedavisi devam etmektedir. Futbol müsabakalarında yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz bu durumların son bulması için hukuki olarak tüm süreçte hakemlerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Ayrıca bu tip davranışlarda bulunan sporcuları ve bu sporcuları teşvik eden tüm davranışları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şikayetçi olundu, süreci takip edecekler

İl hakem kurulu başkanı Özhan Kurt ise konunun takipçisi olduklarını, olaydan sonra yaralanan hakemlerinin hastanede tedavi sürecine başladığını ve evinde dinlendiğini, kendileri için şu an önemli olanın hakemlerinin sağlığı olduğunu belirtti. Oyundan atıldıktan sonra sporcunun nereden bulduğunu bilmedikleri bıçakla beklediğini, hakemin yanına gidince de birkaç kez bıçağı salladığını, birinin hakemlerine isabet ettiğini de sözlerine ekleyen Kurt, öfkeli sporcudan şikayetçi olduklarını, sürecin hem adli hem de idari açıdan takipçisi olacaklarının altını çizdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Futbol, Şiddet, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.