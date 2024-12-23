Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ambarlı Limanı'nda Gemi Yan Yattı - Son Dakika
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