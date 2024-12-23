Ambarlı Limanı\'nda Gemi Yan Yattı

3.Sayfa

Hamza Dağ: AK Parti 2038\'de de iktidar olmaya devam edecek

Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.