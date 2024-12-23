Ambarlı Limanı'nda Gemi Yan Yattı - Son Dakika
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Ambarlı Limanı'nda Gemi Yan Yattı

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH gemisi yan yattı, 1 kişi yaralandı.

23.12.2024 19:53
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Ambarlı Mardaş Limanı'nda gemi yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli denize atlayarak kaçarken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören personel denize atlayarak kaçarken, 1 kişi yaralandığı öğrenildi. Geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ambarlı Limanı'nda Gemi Yan Yattı - Son Dakika

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