Amca-yeğen husumeti kanlı bitti

Amcası tarafından öldürülmüştü: Aralarındaki husumet 6 ay önce başlamış

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcası tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen Muhammet A'nın eniştesi Abdullah Uzunoğlu konuştu. Uzunoğlu, amca ve yeğen arasındaki husumetin yaklaşık 6 ay önce başladığını, bu husumetin sebebinin de miras meselesi olmadığını söyledi.

Olay, 2 Mayıs Cuma günü Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Amca Kenan A. pompalı tüfekle, aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti. Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A. hayatını kaybetti, amca gözaltına alındı.

2 çocuk babası Muhammet A'nın cenazesi, 3 Mayıs'ta Acısu Seyyide Aişe Camisinde kılınan namazın ardından Acısı Yavuz Sultan Selim Mezarlığına toprağa verildi. Gözaltına alınan amca ise tutuklandı.

"Husumet 6 ay önce başladı"

Muhammet A'nın eniştesi Abdullah Uzunoğlu, olayın sebebinin miras meselesi olmadığını söyledi. Uzunoğlu, "Duyulan haberlerin aslı astarı yok çünkü Muhammet'in para, arsa, mal, mülk davasıyla işi olmaz. Çok da sevilen biriydi" dedi.

Amca ile yeğen arasındaki husumetin yaklaşık 6 ay önce başladığını ifade eden Uzunoğlu, "Yaklaşık 6 ay önce amca Kenan, annesini darp etti. Bu olayı ailecek yaptılar. Muhammet de bunu görmüş. 80 yaşındaki babaannesini bu insanların elinden aldı. Burada bir kavga da çıkmış ama tabii Muhammet üstün gelmiş" diye konuştu.

"Balta ile yolunu kesti"

Uzunoğlu, bu olayın ardından ikili arasında zaman zaman kavgaların yaşandığını belirterek, "Aradan zaman geçtikten sonra ikili arasında yine kavga meselesi oldu. Muhammet bunlara, 'Gidin, başıma bela olma amca' gibisinden şeyler söylemiş. Bir süre sonra amca, balta ile yolunu kesmiş, çocuk yine onu bertaraf etmiş. Uzak durmuş" şeklinde konuştu.

"Silahla evi bastı"

Abdullah Uzunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta pazartesi ya da salı günü, amcası silahla Muhammet'in evini basmış. Bu olayın ardından polise şikayette bulunmuşlar. 'Bizi vuracaklar, pompalı tüfekle evimizi bastı' diyorlar ve şikayetçi oluyorlar. Karakoldan, 'Birkaç gün evinizden uzaklaşın' demişler ve Muhammet de bunu yaptı. Olayın yaşandığı gün, cuma günü Muhammet evine gelmiş. Cuma namazına, ardından da bilgi almak için karakola gitmiş. Bunun ardından yeniden evine gelmiş ve amca da yeniden evi basmış. Silahla ateş etmiş. Muhammet evden çıkmış, bu sırada polise de haber verilmiş. Muhammet aracına binip kaçmak istemiş. Şahıs, kaçarken onu sıkıştırmış ve bu olayı gerçekleştirmiş"

Kenan A'nın annesini darp etme sebebine ilişkin ise Uzunoğlu, "Ailede malı, mülkü alan kendisidir. Bizim duyumlarımıza göre, annesini, ufak bir arazi için, 'Onu da vereceksin' diye annesini dövmeye kalkmış. Muhammet'in mal ve mülkle alakası yoktur. Muhammet'i tanıyanlar da bilir. Kimseye bir fiske dahi vuracak biri değildir" ifadelerini kullandı.