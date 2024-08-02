Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Amerika\'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Louisiana'da geçen hafta belediye başkanlığından istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama, yerel şerif ofisinden gelen şikayet üzerine gerçekleşti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Avukatı, müvekkilinin masum olduğunu belirtti. Polis, Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen iki çocukla görüştüğünü açıkladı.

02.08.2024 10:06
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Geçen hafta DeRidder Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı. Louisiana Eyalet Polisi Özel Mağdurlar Birimi, Roberts'ı üçüncü derece cinsel taciz suçundan tutuklandı. Bu tutuklama, Beauregard İlçe Şerif Ofisi'nden gelen bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleşti.

Polis sözcüsü, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve başka bir çocuğun, Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle kısa süre içinde serbest bırakıldı.

Roberts'ın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu ve henüz herhangi bir suçla itham edilmediğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Avukat, kamuoyundan masumiyet karinesine saygı göstermesini istedi.

Bu olay, DeRidder'ın yerel yönetiminde karışık bir dönemin ardından geldi. Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Hasan Cevrim: niye bana denk gelmiyor 35 2 Yanıtla
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  • Hakan Uman: manava girip bi patlıcan alsaydı bu sorunu yaşamaz rezil olmazdı 4 6 Yanıtla
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