Anadolu Jet Uçuşu İptal, Yolcular İsyan Etti - Son Dakika
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Anadolu Jet Uçuşu İptal, Yolcular İsyan Etti

Anadolu Jet Uçuşu İptal, Yolcular İsyan Etti

Elazığ-Ankara seferi, pilotun 'Uçuş sürem doldu' demesi üzerine iptal edildi. Yolcular isyan etti.

23.09.2024 00:30
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Elazığ- Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler diğer güne ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti.

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yolcular uçuş saatini beklerken yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı. Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular adeta isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Jet Uçuşu İptal, Yolcular İsyan Etti - Son Dakika

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