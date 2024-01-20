Anadolu Otoyolu\'nda Dacia marka cipin motoru alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki Dacia marka cip motor kısmı alev alev yandı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Davut Demir idaresindeki 03 BS 191 plakalı Dacia marka cip, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü Davut Demir, aracını emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın motor bölümünde çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın nedeniyle aracın motor kısmında hasar meydana geldi. - BOLU