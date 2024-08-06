Anadolu Otoyolu\'nda Tırın Dorsesine Saplanan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Uçman S. (26) idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Tundzhay B.(52) yönetimindeki B 6152 EH plakalı tırın dorsesine çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Uçman S., Aleyna S.(27) ve Hatice S.(51) yaralandı. Kazada yaralanan Uçman S.'nin askerlik yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Aleyna S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BOLU