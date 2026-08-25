Anadolu Otoyolu\'nda Trafik Kapatılacak

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ile Yeniçağa kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bolu Valiliği tarafından paylaşılan duyuruya göre, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında yer alan kesiminde üstyapı onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşımın Ankara yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi. Trafik akışı, 2 şerit Ankara ve 2 şerit İstanbul istikametine olacak şekilde düzenlendi.

Cuma günü trafiğe açılacak

Bölgedeki üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'da tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların bitmesinin ardından kapatılan kesimin yeniden trafiğe açılması planlanırken, yetkililer bu süreçte sürücülerin muhtemel kazaların önüne geçilmesi adına trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu.