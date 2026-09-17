Anamur Başsavcısı Çatlı, emniyet ve jandarma yöneticileriyle iş birliği temaslarında bulundu - Son Dakika
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Anamur Başsavcısı Çatlı, emniyet ve jandarma yöneticileriyle iş birliği temaslarında bulundu

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Anamur Başsavcısı Çatlı, emniyet ve jandarma yöneticileriyle iş birliği temaslarında bulundu
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Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini ziyaret ederek işbirliği temaslarında bulundu. Ziyaretlerde adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilirken Çatlı, kurumlar arası uyum ve dayanışmanın vatandaş huzuru için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek işbirliği temaslarında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay ile bir araya gelen Başsavcı Çatlı, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Başsavcı Çatlı, gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerinde adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarıyla kurulan koordinasyonun kamu düzeni ve vatandaş huzuru açısından taşıdığı değere dikkat çekti. Görüşmelerde Anamur ve Mersin genelinde yürütülen adli ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği, karşılıklı bilgi alışverişinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde Çatlı, her iki komutanlıkta da şeref defterini imzalayarak kurumlara duyduğu saygıyı ve iş birliği iradesini kayda geçirdi.

Başsavcı Çatlı, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları, adalet sisteminin sağlıklı işlemesi için temel bir dayanak oluşturuyor. Kurumlarımız arasındaki uyum ve dayanışma, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikGüvenlik3. SayfaJandarmaAsayişAnamurMersinSon Dakika

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