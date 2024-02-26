Mersin Anamur\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur'da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda mağdur 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL'ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN