Anamur\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan arazözlü ekipler müdahale ederken, havadan da helikopterler destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN
