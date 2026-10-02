Ankara Bala\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu.

Ankara'nın Bala ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazadan sürücü burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza, Haymana- Polatlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bala'dan Polatlı istikametine seyreden G.A. yönetimindeki 06 LKV 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol üzerinde ters dönerek durabildi. Kazada sürücü G.A.'nın burnu dahi kanamazken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.